﻿水晶巴士之父﻿： ﻿敢嚐新才有色彩﻿

洪家恒設計「水晶巴士」，將觀光巴士糅合米芝蓮美食。通車年多贏到口碑，卻輸了官司，無牌經營食肆罰款一千，金額雖少，他卻有不甘心，因為突破規範一直為其成功之道，水晶巴士換了模式，繼續通車。



漆黑車身配合雙層巴士外形，水晶巴士每次出巡必起注目。它是觀光巴士的升級版，打扮成流動高級餐廳，乘客可嚐廣東點心，欣賞香江燈火璀璨。水晶巴士的意念源於三年多前，洪家恒帶外國朋友遊港，幾個大男人尋找香港特色，不愛購物，也不想去迪士尼，結果坐上觀光巴士，他靈機一觸：「如果巴士有美食，是不是更有特色？」後來他發現，擁有一部雙層巴士的難度極高。



洪家恒先做資料搜集，查詢食環署，對方回覆，巴士沒有固定位置，不作規管；轉問運輸署，疑被留難，有人說：「你既未買車，又未買牌，我不知你是不是真心想做。」洪家恒於是以三百萬買旅遊巴牌，四百萬買車；對方見狀，便給他數百頁的巴士安全條例文件。他那時發現，巴士上每排座位的長、闊、高及間距都有要求，他想做水晶巴士，車廂須度身定造。



生物科技系畢業的洪家恒，將巴士送往馬來西亞改裝，多次到工場監督，用上二十個月，花近千萬，政府始終無答應批准項目。難怪公司拍檔鄭榮耀形容，洪是極度樂觀的人：「同一件事，他覺得像天堂一樣美好，我的感覺就像從地獄爬上來。」



其公司○一年由父親成立，主打的士車頂燈箱廣告，高薪聘業界有名的銷售團隊，創業半年，數百萬資金耗盡，銷售團隊集體辭職，另起爐灶打對台。父親公司剩下三百多元流動資金，欠下街數，有意結束公司，卻被剛大學畢業的他反對。



○二年，他為電影《一家之鼠2》設計廣告，一隻大老鼠爬上車頂，成功爆紅。後來，他發現大廈外牆廣告利潤高，在太子聯合廣場製作全球首個動感廣告，概念源自跳樓機，兩粒M&M's朱古力在廣告牌上緩緩上升，再高速下滑，成為經典。



公司低潮加上沙士，洪家恒與拍檔近一年沒支薪，靠透支信用卡現金度日，亦試過向樓下茶餐廳老闆賒數。捱過難關，動感廣告帶來數之不盡的生意，○五年更有大集團斥資數千萬元求購公司，跟他捱過苦的拍檔心動想賣，他以阿Q精神拒絕：「世界的可愛之處是不確定性，不重複自己，力求創新，人生才有色彩。」



近年四十的「阿Q」今日添上世故，考慮現實需要，近年將部份盈利撥作創新投資，確保不再借貸度日。他提醒自己，一種生意賺了五年就要思變。



