﻿增購流感針「清貨」﻿ ﻿前線醫護變推銷員﻿

衞生署去年為防病毒肆虐，訂購歷來最多的流感疫苗至逾七十五萬劑之外，又擴大疫苗資助範圍，將受惠年齡由六十五歲下降至五十歲。不過，有針未必等於有人打，所以政府最近亦加強相關宣傳，《東周刊》更直擊醫護界為催谷疫苗接種率，前線醫護人員幾乎全部兼職做推銷員，不斷在醫院、診所密密派傳單「拉客」，甚至翻出舊病人資料，逐個打電話追問「打咗針未」。



衞生署資料顯示，本港今年合共訂購七十五萬二千針劑預防流感疫苗，供合資格人士免費注射，是歷年最多，較去年高接近五成，相比四年前的針劑數量更大幅增加逾八成。



食物及衞生局局長陳肇始曾解釋，增訂針劑是要配合擴大疫苗資助範圍至五十至六十四歲，大約多出一百八十萬人需要提供照顧外，亦希望鼓勵更多市民打針，提高疫苗接種率，減低流感感染個案。



兒子患有心臟病、需定時到瑪麗醫院專科門診部覆診的李太，也發覺該院今年不停催促她為兒子打流感針：「不論醫生、姑娘一見我拖住個仔，便不停游說我帶兒子去打疫苗，連阿仔間學校，今年竟提供六十元優惠價，招攬家長一起去打針。」



護士不滿要「跑數」



上月底，在醫護界的內聯網爆料，指有護士疑在「跑數」壓力下，去年十一月底錯誤為一名六旬女病人重複接種多一針劑的流感疫苗。一名公立醫院護士殷小姐（化名）向《東周刊》說：「今年政府訂了很多疫苗，有傳高層怕大量針劑無人用，於是瘋狂地諗辦法『散貨』。首先是催逼職員打針，聽聞有醫院的護士不肯打，就好似變了罪人，經常被上司用說話單打，甚至有部門主管講明，不打針等於違抗指令，會寫花其工作表現報告。」



殷小姐續說：「上級要我們幫忙『跑數』，在工作時間逐個病人游說打針，總之打得愈多愈好，主管就每天追問有多少人打針。各醫院及門診的高層更誇張到做了一個打針統計圖，統計各間醫院或門診的『散貨』進度，結果追數追到我們氣咳。」據悉，本港一直沒有制訂流感疫苗接種目標，而多年來接種率僅維持一成左右，遠低於美加的五成，以及南韓、台灣及澳門超過三成的水平。



醫學會會長蔡堅估計，政府今年多訂最大原因之一，是想避免重現去年流感爆發時倒瀉籮蟹的亂象。他表示，政府去年訂購的四十六萬針劑流感疫苗，雖然對最常見的H1N1甲型流感病毒有效，但後來爆發的流感病毒卻是H3N2，及後更轉變成乙型流感中最兇猛的「山形」病毒，令政府所訂的疫苗功效只得五成，最終去年本港有多達八百一十人因流感死亡，較一七年的三百八十人高一倍有多。



蔡堅續說：「政府決定大幅增訂流感疫苗之前，似乎沒有足夠宣傳，現在貨到才驚無人打，於是臨急抱佛腳，瘋狂地叫前線人員催谷病人打針，這種手法我有點不認同。」食物及衞生局前局長高永文則表示，估計今屆政府大幅增加疫苗數量，是想落實提升全港的接種率。「估算劑量多少經常處於兩難，訂得太少，若社區爆發流感會承受無針的壓力；相反訂得太多，又會擔心用不完，浪費公帑，而過往訂針數量偏向保守。」他樂見政府終於肯大幅增加數量，令接種率有所提升，「希望前線人員可以體諒一下，做多少少叫人打針，總好過病房逼爆時，人手不足做到死的工作壓力吧。」



