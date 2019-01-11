﻿內地藝術院免試﻿招生 ﻿港文憑生取經申入讀﻿

近年港生赴內地升學成趨勢，參與「內地部份高校免試招收香港學生計劃」的內地院校將增至一百零九所，學生於下學年起可憑中學文憑試成績，選讀中央美術學院、中央戲劇學院等頂尖藝術學府。有升學顧問直言，豁免聯招考試後，學生仍須通過視藝、音樂及演戲等專業考核，以考進內地藝術專科學院，預計有更多學生先赴內地找導師取經，準備術科考試。



內地部份高校免試招收香港學生計劃（下稱免試招生計劃）自一二年起推行，學生可豁免港澳台聯招考試，以香港中學文憑試成績報讀內地院校。根據中國教育留學交流（香港）中心的數字顯示，去年免試招收香港學生計劃報名人數高達三千二百人，逾四成八學生獲內地學府取錄。



自港府去年底宣佈參與免試招生計劃的院校，將較一八年增加七間，包括中央音樂學院、中央戲劇學院、中央美術學院、湖北大學、廣東海洋大學、長安大學和蘭州大學，有內地升學顧問機構接獲的升學查詢數量急升。



中國留學社社長李文浩直言，近月的內地升學查詢倍增，主要詢問在免試招生計劃下，藝術、電影及音樂等學科的收生情況，「大部份院校均無公佈收生名額，我們只可提供往年的錄取比例予學生及家長參考。以中央美術學院為例，經港澳台聯招入讀該校的學生比例約是百分之二十。」他又稱中央美術學院往年通常三月初舉辦美術試，香港學生亦於五月下旬應付聯招試，兩試撞期：「學生現時不用擔心，考一次試便可。」



中央音樂學院、中央戲劇學院及中央美術學院等國家級藝術學府參與免試招生計劃，對香港學生更具吸引力。



豁免聯招仍須通過考核



內地藝術專科學院一向較注重學生的藝術表現，對中英文等學術要求相對較低，故對有藝術造詣、學術科目成績稍遜的港生而言，提供不少升學誘因。內地升學顧問兼香島專科學校校長羅永祥指出，內地藝術專科學院的術科考試也不容忽視：「學生的中學文憑試成績達到基本要求後，還要通過院校的視藝、音樂及演戲等專業考核，絕非易事。」



中國留學社社長李文浩稱，曾有學生找學院導師練習畫風，為美術考試做好準備，故預計將會有更多學生專程遠赴內地向學院導師「取經」，準備術科考試。



