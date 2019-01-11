﻿中藥師資格缺認證﻿ ﻿隨時執錯藥食壞人﻿

上月申訴署主動調查報告提出，倡設中藥師認證制度，以堵《中醫藥條例》漏洞。行內人坦言，本港中藥政策比內地及澳門落後多時，現時中藥房前線於藥材配劑、質量管理及賣藥操守通通不到位，配藥人員毋須為劣質藥材負責，以致藥材出現品種混亂、硫磺含量失控等亂象。



申訴署上月就政府對未註冊中成藥產品的規管發表報告，提到中成藥註冊審批欠缺中成藥專家參與，故建議推行認證制度。



中藥師如同西醫的藥劑師，除了負責監督中藥房的運作，還可指導用藥，惟本港遲遲未認可中藥師的專業資格。本港法例雖對從業員最低資歷有一定要求，惟中國執業中藥師黃先生（化名）坦言，本港未有中藥師認證制度，沒有任何人需以專業牌照為押，為劣質藥材負上責任，以致藥品問題叢生，「正常有中藥師制度之下，中藥師是質量負責人，但現在沒人需要負責，藥材如升麻時有品種混亂，當歸、黨參的硫磺含量也常常失控。」



申訴署倡推行認證制度



黃先生亦見坊間有中藥房採購未透徹的製首烏，病患服用生品將傷肝，同時半夏被過度炮製、品種又不對，令化痰效果差、不止嘔，「中藥師應該有能力一看一試就知道藥材有問題。」他認為，非註冊藥師不關注藥材質量、不關注炮製質量，很少注意或核對配方，賣藥單純看利潤，非以病人利益和專業為首要，「賣藥（賣到）沒底線。」



香港中藥師協會發言人周若龍曾聽聞，有中醫師到中藥房執藥時，誤信配藥員而選購錯誤藥材，「醫師本身想買烏龜甲，配藥員建議他購買較便宜的馬來閉殼龜甲，但其實兩者藥性並不同。」註冊中醫師彭明慧亦表示，洋金花及凌霄花等藥材外形相似，容易出現混淆，「洋金花有毒性，要小心控制份量，對藥材不夠認識的配藥員未必掌握到。」



專業中藥師黃先生有感，前線中藥房的配藥人員於藥材配劑、質量管理及賣藥操守，皆遠不及註冊藥師，後者於採購藥材將進行鑒定、查閱認證報告，更會自己口嘗看看藥材味道是否正確；處理藥物倉庫有濕度、溫度管理及進行貨品登記；配藥的中藥誤差必在半成以內，沒有醫師處方的藥材不做配發，並會拒絕向未經處方者銷售毒性或烈性藥材。



內地設認證已20年



內地於二十年前設立執業藥師資格考試及認證制度，澳門去年亦已就中藥師註冊制度完成諮詢。去年國家藥監局、人力資源社會保障部也提出新法規，提高對執業藥師資格考試准入學歷及工作經驗的要求，據知內地政府有目標於下年做到每店至少一個執業藥師。



中藥行業的架構主要由中藥師、中藥專業人士及中藥從業員組成，因此，香港中藥師協會提倡雙軌制註冊制度，認證業內的中藥師及合資格中藥人士。周若龍建議，政府盡早參考西醫的藥劑師及配藥員，為中藥師設立認證制度，同時批出協會的專業認證，加強行業規管。註冊中醫師兼國家執業中藥師林振邦表示，中藥師制度對中醫臨牀頗為重要，又指應將負責系統化及專業化配劑流程，「雖然傳統上中醫藥不分家，醫師藥工均共同管理藥房並具備相關知識，但在當代則需要發展管理制度和人員。」



香港中藥學會宣傳組常務理事伍寶珠稱，該會正研究籌辦獲資歷架構的中藥課程，培訓在職的本地中藥從業員，協助他們成為專業中藥師，為日後中藥師認證制度作準備。



