珠海偷車牌黨猖獗粵澳牌車主遭勒索

內地珠海近月經常發生數十宗「車牌標參」案，事主大多數為擁有粵澳牌的車主。新一期《東周刊》調查發現，這些經常行走粵澳兩地的車輛的車牌，近期在珠海成為犯罪份子目標，賊人將車牌偷走後，公然留字條勒索車主數千元（人民幣，下同），作為贖回車牌的代價。由於報警及補領車牌手續繁複，車主怕無車用，大多選擇破財擋災，助長同類「標參」案發生。



澳門現時有兩萬多部車輛擁有粵澳牌，方便車主往來兩地經商、居住或消閒娛樂，其中最繁忙的關閘口岸，每日平均有一萬架次車輛出入境。粵港澳跨境汽車聯會代表推算，近月有超過三十宗粵澳車牌標參案，大部份涉案車主都是將車泊在露天車位，加上賊人犯案手法純熟，最快十五秒便得手，令車主防不勝防；該會將會向內地當局反映問題，希望公安加強執法及簡化補領車牌手續。



澳門人區先生座駕的粵澳車牌早前險被賊人偷走，「架車泊在珠海迎賓南路銀都酒店露天停車場，該處距離拱北口岸僅數百米，是珠海最旺的街道，諗住泊過夜無問題，沒料賊人都夠膽落手偷車牌。」區稱，賊人在清晨五時犯案，其座駕前後的兩地牌均被拆去，幸好停車場保安及時發現上前喝止，賊人慌忙棄下車牌逃去，沒有損失，故未有報警。



偷車牌罪行在內地早已存在，賊人手法純熟，最快十五秒就能拆下車牌，偷走車牌後，會留下字條和聯絡方法，當事主聯絡他們，賊人便會向車主勒索一百至數百元不等的贖金，並要求車主將錢存入一個網上支付平台帳戶內，確認收款後，便會告知其車牌收藏位置，着車主自行前往取回，賊人全程毋須露面。由於很多車主選擇不報警，直接付款贖回車牌了事，令賊人食髓知味，不斷犯案。



補領車牌需時逾月



同類罪行近期在珠海十分猖獗，主要是針對一些掛有粵澳兩地牌的車輛，且贖金由一千元至數千元不等。粵港澳跨境汽車聯會副理事長邱志輝認為，澳門車主被勒索易就範，主要因為他們覺得報警及補領車牌的手續十分繁複，「澳門有兩萬多部粵澳兩地牌的車輛，這類『粵Z』車牌並非歸珠海市的車管所管理，而是由位於廣州的廣東省公安廳交通管理局發出，無論車主申請換車、補領車牌，都由該局審批。」



邱志輝坦言，澳門車主若然在珠海被偷走其兩地牌，按正規矩首先要在珠海報案，再拿着報案紙親身到廣東省公安廳交通管理局，並出示與車牌相關的公司或房產等資料，才能申請補領。當局要一段時間作出公告，宣佈這個車牌號碼暫時因遺失而吊銷，再由該局向珠海車管所發出一份「固封通知書」，車主才能在珠海補領一個實體的車牌，重掛車上及駕車回內地，前後需時最少一個多月。



粵港澳跨境汽車聯會的理事長陳曉筠則認為，不少被勒索的粵澳牌車主，多數只隨意把座駕泊在小區路邊，或者停泊無採用電子支付、長期無人監視停車場的露天停車場，易成為偷車牌黨的犯案溫牀；若車主嫌麻煩不報警，更助長賊人猖獗犯案。陳曉筠希望公安加強執法，並且簡化補領車牌的程序，鼓勵遇事車主報案。



