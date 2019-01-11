﻿八大「知識轉移」賺26億﻿﻿ 科大收益倍增稱冠﻿

推動知識轉移是大學教研以外的第三使命，同時亦能為大學帶來收益。據大學教育資助委員會公佈最新知識轉移年報顯示，八大於一七/一八年度共錄得逾二十六億元收益，較一六/一七年度多逾五億元，增幅達兩成六。其中科技大學收益翻一點四倍，達七億九千萬元，躍升八大之冠，主要與其持續專業培訓計劃的收益飆升有關。理工大學以五億六千萬元排第二，擁一百三十八項專利授權許可稱冠。香港大學和浸會大學則比上年度分別少賺八千萬元及一千萬元。



據《星島日報》報道，教資會自一六年起，每年撥款六千二百五十萬元推動八大「知識轉移」工作。在最新公佈的一七/一八年度「知識轉移」經常性撥款年度報告顯示，八大總收入達二十六億四千萬元，較上一年度的二十一億元多逾五億元，增幅達兩成六。六個量度知識轉移收入的表現指標中，知識產權、專業顧問服務、儀器及設施服務協議和持續專業培訓計劃的收益均見增長，持續專業培訓計畫總收入更首破十億元。



科大單在持續專業培訓計劃的收益已逾五億元，較上一年度的二千萬元飆升二十四倍，以至總收益增加百分之一百三十七，達七億九千萬元，躍升八大之冠。科大在一七/一八年度起，將多個合乎教資會定義的深造課程，如行政工商管理碩士（EMBA）、工商管理碩士（MBA）、理學碩士和文學碩士，以及博士課程，納入持續專業培訓計劃涵括課程中，料其收益大增與此定義有所改動有關。



理大擁多項專利授權許可



至於上一年度榜首的理大，以五億六千萬元緊隨科大，中文大學則以四億二千萬元排第三，兩所大學分別錄得一成和兩成二收益增長，在共同研究項目中，均有過億元收入。理大一如以往擁最多專利授權許可，共一百三十八項，包括為人熟悉的「有效控制兒童近視的眼鏡片」等。中大則在專業顧問服務收益稱冠，達一億三千八百萬元。



另一邊廂，亦有兩所大學「賺少咗」。上一年度排行第二的港大，一七/一八年度以三億八千萬元排第四，少賺約八千萬元，跌幅達一成七。港大表示大學在知識轉移方面的收入，包括專利權等知識產權和港大衍生公司的收益，在該年度都有良好增長，強調年度報告中的數據不包括大學的主流研究項目，並不反映大學在研究上的總體成果。



浸大除「賺少」逾一千萬元外，其附屬公司亦由盈轉虧，虧蝕近五十萬元，浸大解釋指，主要是由於其中一間附屬公司把產品授權給另一機構生產和銷售，令該公司商業活動減少所致，並表示大學會繼續努力，把研究成果轉移，造福社會。



