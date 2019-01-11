散庭後大罵「讀咁多書毫無良知」 ﻿林子健被質疑﻿﻿掩口即昏迷﻿

民主黨成員林子健涉嫌虛報被擄走一案，昨在西九龍法院續審。辯方繼續傳召專家證人Dr. Jason Payne-James作供，對於控方質疑林的大腿遭釘「十字架」，而傷痕十分整齊，需要林十分合作不掙扎才能釘得如此有規律，專家表示同意，但指出若是被另人壓制，被釘上也可能的，再者林的大腿上有紅點、而且傷痕不是完全對稱，可顯示林或有掙扎郁動。控辯雙方已完成舉證，案件押後至二月十八日進行結案陳詞。



辯方專家證人Dr. Jason Payne-James不同意控方所指，林子健肚上的傷屬輕微，傷勢的照片或於二十四小時後所拍攝，他認為該些線狀傷痕是中度程度的傷勢，不只是發紅而是瘀傷。控方提出釘書釘的傷口，比起割脈是否較不痛，Jason笑言是「comparing orange and apple」，每人的痛覺不同，不能一概而論。



控方質疑林稱自己被人掩口即昏迷，「有無可能被人一撳落去就昏迷」，林即時反應「我幾時有講過啲咁嘅嘢」，Jason表示自己非毒理學專家，或有物質能令人快速昏迷，但就非此領域專家，未能提供詳細資料。



辯方傳召中大基督教神學院教授、林子健博士論文指導老師龔立人作供。龔與林相識十一年，他表示林為人充滿正義感，即使與朱凱迪並不相識，但朱參選遭恐嚇時，林曾表示該想法保護對方。龔又稱林在學習方面十分堅毅、從沒有犯法，為他的人格作證。但龔亦表示，知道林間中有與內地人士接觸，而他亦知道八月八日林收到國安所打的恐嚇電話、以及八月十一日林被人擄走施虐之事。



案件將押後至二月十八日續審，控辯雙方將進行結案陳詞。林子健在散庭後忽然大罵「醜陋無恥！」、「毫無良知！」、不知罵誰「讀咁多書毫無良知！」，其母勸他須控制好自己，不要衝動。惟林臨離開再大罵「Shame on you！Ridiculous！」







