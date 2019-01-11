﻿新公司湧現狂搶人﻿ ﻿醫護中介惡性競爭﻿

近來醫護中介市場十分吃緊，僧多粥少競爭激烈，醫護中介龍頭「百本醫護」最近又傳出管理層「大地震」。有醫護中介業內人士透露，近年行內湧現大批新公司，造成惡性競爭，要轉介人手時「call極無人」。



公立醫院每逢求診高峰期，醫護人手亦會變得緊張，需經醫護中介公司招聘「外援」人手。近日龍頭百本醫護更出現高層人事變動，引起關注。根據百本醫護提交港交所的文件，執董關志康、獨立非執董林章偉及陸炎輝因其他個人事務及業務承擔而請辭，集團另委任王幹文為獨立非執董。市場估計，百本近期同樣受業內搶人牽累。



不少有錢人在私家醫院接受手術後，均會向私院要求安排私家看護全天候照顧，令私院需要臨時調配人手，私家醫生易先生（化名）指出，最快的做法是向醫護中介公司聘請兼職健康助理或護理員，以維持病房晚間的工作。行內雖有多家醫護中介，但只有百本多年來「隨傳隨到」，所以一直很受私院歡迎。



但近兩三個月，多家私家醫院均有醫護人員表示，最近向百本「要人」，「要三個只來一個，甚至一個都無來，令全職護士的工作量大增。」他估計百本人手不足，源於港怡醫院及啟德兒童醫院啟用，搶走不少人手所致。



私院「要人」無供應



龍頭出現缺人情況，業內其他中小型醫護中介公司亦難倖免。在一家醫護中介公司任職的王小姐（化名）表示，業內由以往只有數家公司幾乎壟斷市場，演變至近年百家爭鳴，「三年前已有約十家，現在更倍增至三十多家。」



王小姐形容業內出現「人揀工」的現象，「醫護人員會視乎病人狀況，挑一些難度比較低的工作來接。」加上近年政府加強資助安老院舍，部份以較吸引的薪酬招聘全職護士，令業內可調動的護士人手更為緊張。



行內形成惡性競爭，王小姐不諱言有中介見經營環境變得困難，無奈離場，「見到一頸血，無謂繼續爭。」她坦言，醫護人員始終是專業人士，薪酬成本難壓縮，中介難以價格殺出重圍，「成本始終存在，做不到便唯有暫停經營。」甚至轉型，「現時會減少提供上門醫護服務，轉向醫療教育，例如籌辦講座及醫護課程等。」



雖然業界開始憂慮人手問題，但百本醫護主席及行政總裁奚曉珠仍大派「定心丸」，表示目前公司的醫護人手資料庫內約有一萬九千名醫生、護士、物理治療師等人手，且每月亦有約二百人增幅，相信能配合醫院的需要。對於公司接連有多位董事「跳船」，奚斬釘截鐵指不會影響公司運作，「離職的三人中，其中二人是非執董，並沒有參與公司營運，另外一人亦只負責公關、宣傳等工作，不會影響業務。」



