歌舞表演推動行業發展 麥花臣節﻿贈免費門票﻿

麥花臣場館昨日舉行記者招待會，宣佈第七屆麥花臣節的節目，希望透過音樂及舞蹈節目，推動表演行業發展，並繼續鼓勵大眾「入場睇Live Show」。



為了鼓勵大眾入場，所以每個麥花臣節節目均會免費送贈門票，有興趣觀眾只需登上麥花臣場館facebook專頁玩遊戲，就有機會贏取免費門票，並且還有可能和偶像於後台親身接觸。今年的麥花臣節將會有四個活動，分別是本月二十七日舉行的「麥花臣節 X STARKIDS街舞祭2019」；下月二十二日舉行的「麥花臣節 X ToNick Live For More 2019」；三月二十三至二十四日，連續兩日舉行的「麥花臣節 X Rock On Japan」；以及最後四月二十七日舉行的「麥花臣節 X 衛訊 X 傅珮嘉 Sync Live」。



在歌手和組合方面，除了有本港歌手狄以達、傅珮嘉以及ToNick，還有日本組合MIOYAMAZAKI，Nano等。今年是狄以達首次和STARKIDS合辦以舞蹈比賽為的音樂節目，而ToNick則是第二次在麥花臣場館舉行第二次演唱會，傅珮嘉則為首次在麥花臣表演。



另外，今年麥花臣節繼續和旺角區多件小店合作，包括烏龍燒、Joyful Dessert House等，菜式有串燒、火鍋、川菜等。喜愛美食的各位不妨一試。麥花臣場館就希望透過音樂及舞蹈節目，推動表演行業發展，希望觀眾透過置身現場，讓大家集聽、看、食於一身，感受表演者的音樂活力和感染力，豐富文化生活。



