﻿元朗幸福堂結業在即﻿ ﻿fb發帖向顧客「道別」﻿

大受港人歡迎的台灣手炒黑糖珍珠奶茶品牌「幸福堂」，因為香港代理商與台灣總公司就侵權問題興訟，案件月初在高院提訊。與訟雙方達成共識，香港代理商已結束銅鑼灣店業務，並確保尖沙嘴及元朗分店於本月二十日前停業，即幸福堂在港分店將於本月全線結業。元朗店昨日在社交網出帖向顧客「道別」：「有遇見‧便有別離。」



幸福堂台灣總公司入稟高院，禁制本港代理使用商標；香港代理商則控告台灣總公司侵權，指「幸福堂」商標在港應只屬香港代理商所有，雙方在港興訟。法官指香港代理在本案中未有提出可爭辯理據，開審機會不大，最後與訟雙方達成共識，香港代理商全線結束業務，最先關門是銅鑼灣店（本月二日），尖沙咀及元朗的分店於本月二十日前停業。



官頒令代理商禁用「幸福堂」商標後，尖沙咀加盟店即取消其facebook上的專頁，惟元朗店的專頁仍運作，昨日更貼道別post，寫道：「有遇見‧便有離別。於2018年9月25在元朗跟大家說您好，2019年1月20日跟大家說再見。我們最後一星期與大家相遇。」網民紛紛表示不捨。



月初宣佈停業消息後，不少顧客即慕名而來，「臨執之前」一嚐滋味；亦有平時光顧銅鑼灣店的顧客「轉戰」尖沙咀及元朗店，「襯佢未執飲多次」。



元朗加盟店去年九月開張，至今僅三個多月。負責人何先生曾揚言「遇着幸福堂呢個牌子唔好彩！」又指「幸福堂不代表全世界」、「得佢會同代理商爭拗到咁」。雙方興訟後，元朗店繼續門庭若市，何先生也曾謂會繼續營業，「做到做唔到為止」。



至於去年十一月開張的尖沙咀分店，負責人歐先生自稱首次創業，投資七位數。由於該店亦需於本月二十日前停業，故另一股東伍先生也謂早已作出結業打算，並透露考慮改名繼續售賣珍珠奶茶。



資料顯示，本港三間幸福堂加盟店由不同公司經營，銅鑼灣分店屬晨康國際有限公司；尖沙咀加拿分道分店則屬陸布昌企業有限公司，董事為伍健佳。元朗分店則是九月創立，未有提供詳細股東資料。



