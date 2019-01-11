﻿雷鼎鳴愛斤斤計較﻿ ﻿「慳」字訣成功致富﻿

「土地大辯論」曲終人散，土地小組成員、科技大學經濟系前主任雷鼎鳴如釋重負。作為經濟學學者，他的生活也離不開經濟理論，每個決定背後都經過一番機會成本，與投資回報的計算，不論是日常生活、工作、消閒娛樂都「計過度過」，甚至連人命，當大家認為生命無價，他卻將人生何價的公式琅琅上口唸道：「受許多因素影響，包括年齡、生活習慣，所在城市的先進度……」



據新一期《東周刊》報道，退休是雷鼎鳴期待已久的事，他早年已「財務自由」兼已上岸，「o依家的身家夠使二百年！o依家食緊投資回報，郁唔到本金，養多幾家人都得。」他霸氣十足說。



其理財哲學一字記之「慳」，他笑言不少人對這套理財心得嗤之以鼻，卻是最踏實的致富方法。「過去八成半收入用來儲蓄及投資外幣，儲到咁多唔係因為人工高，而係無消費。」簡單而言是有錢無碇使。他坦言，一年的儲蓄，已夠六年開支，「（老本）仲未計投資回報！要慳好簡單，好似我買本書一百蚊起碼睇一日，買足一個月先三千蚊，比起去旅行去睇戲，呢個消費模式抵玩好多……」



消費前先計值不值



簡單而言，是消費前想清楚自己是需要，抑或想要那件貨品。確定是有需要時，才計算值不值，以他為例，買衫謝絕名牌，而且減價才入貨。



最近他把二十年車齡的座駕以一萬元轉讓予朋友：「之前搬新屋，那兒車位好貴，計過覺得坐地鐵平過開車，入一次油成千蚊、牌費又七千幾蚊一年……」



雷公雖然慳，但不認為自己未享樂過，或許他最大興趣就是慳錢，其次是看書及「煲劇」，「平時最鍾意睇騰訊盒子，一年三百人仔，仲可以去掉中間的廣告。」果然，消閒娛樂也是一門經濟學問。



「算死草」的性格與他草根出身不無關係，他兒時家住板間房，連獨立廁所也沒有，每使一元八角也計過度過。幾歲人仔已懂得用最少的錢，換最多「着數」，生活過得不沉悶。



雖然家貧，但家人仍能供他讀大學，以及到美國升學，皆因有借「大耳窿」，「譬如借一千元，每月利息一百蚊。後來，還唔起錢再問其他人借錢還息，債上債如是者欠落五、六千蚊，跌入無底深潭……」碰巧他看到銀行貸款廣告，「即刻叫媽媽去同銀行借錢，先還畀大耳窿再還錢畀銀行，等於現在的債務重組概念。」



即使之後到芝加哥大學唸書，人生路不熟，他心口也掛住勇字。當年，他獲學校批出一千五百美元助學金，但學費加食宿費近四千五百美元一年，「好天真咁寫信畀學校，話佢哋計錯數，根本唔夠錢畀窮學生讀書，校方竟然再畀多五百蚊我，但都唔夠。」他遂寫了兩次信，校方先後共資助二千五百美金，後來他在圖書館找到一份兼職，手頭更鬆。



不論是財富資源，抑或現在香港社會面對的土地資源，在雷鼎鳴眼裏都是如出一轍的道理，資源永遠是有限的，但人的創意是無窮無盡，此路不通，可以走另一條路，總有解決的方法。



怕權力鬥爭拒當官



為何不去「做官」？他立即耍手擰頭，直言最怕權力鬥爭，「無興趣。純粹覺得有意見就要發表，做官就唔好搞我。」也許權力鬥爭，是一條比成本機會、投資回報還要深奧的數式，他自問無法拆解。



