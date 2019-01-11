﻿「細路愛玩營」啟發潛能﻿ ﻿讓孩子建造幻想遊樂場 ﻿

中國人常說：三歲定八十，意指人們在幼兒階段已決定未來；外國亦有研究發現，兒童出生後首一百天的經歷，將影響大腦發展。為促進幼兒的身心發展，聯合國兒童基金會香港委員會（UNICEF HK）將於今天起一連三日舉辦「細路愛玩營」，讓三至八歲小朋友發揮創意，利用不同形狀的積木，建造「幻想遊樂場」。



提倡兒童遊戲權利的聯合國兒童基金會，近年在全球積極推廣一小時的兒童自由遊戲時間，期望八歲以下的小朋友，從自由遊戲中探索玩耍。UNICEF HK總幹事劉玉燕表示，不論貧富，兒童在三歲前的經歷，將影響他們日後的身心成長，「玩遊戲可刺激小朋友的大腦發展，讓他們在健康快樂的環境下，平衡發展其智力及創作力。」



首度設「海上飄流教室」



研究兒童遊戲多年的香港大學教育學院融合與特殊教育研究發展中心計畫總監廖秀卿相信，玩遊戲不但能啟發小朋友的潛能，亦可建立較佳的親子關係，「家長與子女玩遊戲互動，即代表打開一道門，接觸小朋友的世界。」廖秀卿留意到，現時大部份雙職父母工作忙碌，擔心下班後無時間陪子女玩遊戲，所以給他們一部平板電腦，誤以為可讓小朋友自由遊戲，「只要家長善用時間空隙，不需要很大的空間及環境，便可玩到一些簡單遊戲，讓小朋友發揮想像力。」



劉玉燕亦認為，每一位小朋友都是遊戲專家，天生便懂得玩耍，「家長不用教導小朋友如何玩，只要不給予他們限制及壓力，便可鼓勵他們主導遊戲，主動探索。」為啟發小朋友的潛能，UNICEF HK於去年三月首辦「細路愛玩營」。從字面看，「細路愛玩營」是一個兒童玩樂營，但原來內含另一層意思，劉玉燕指出，「愛」即是關愛，代表着親子互動，「玩」及「營」則分別代表遊戲及營養，活動將結合三大要素，讓小朋友發揮創意。



「細路愛玩營」今年將再下一城，場地將從室內移師戶外，並分成三大專區，其中深受小朋友歡迎的「幻想遊樂場」將繼續成為重頭戲。劉玉燕稱，不同形狀的藍色組件玩味十足，可任由小朋友天馬行空，自由拼砌出各式各樣的東西，建造獨特的「幻想遊樂場」。







