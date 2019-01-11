﻿新春年花價格料與往年相若

尚有不足一個月便是農曆新年，本地花農紛紛就緒準備推出年花應市，預計今年年花依舊豐儉由人，由四五十元至過萬元不等。香港鮮花盆栽批發商主席賴榮春指，今年年花價錢與往年相若，價格穩定。有商場已連續第十三年辦室內新春花市，當中有全港首個逾兩米高的巨型蘭花瀑布，亦有三大系列特色年花，包括日本蝴蝶蘭，花瓣片片桃紅，意為送上連綿不絕的福澤。



有年花大王之稱的香港鮮花盆栽批發商主席賴榮春指，花農有計劃地種花，按時每周播種，確保年花合時地開花，除特大災害外，一般不會影響年花收成和售賣。他指市民不論股市好壞都會買年花，預計普通家庭花五百至六百元購買年花。室內蘭花場千葉園的負責人之一楊尹俊指溫室種植的蘭花，並未受天氣太大影響，惟近日的較潮濕，場內需擺放抽濕機。受通脹等因素影響，他預計蘭花價格最多上升百分之五。



新地旗下一個位於將軍澳的商場再辦室內新春花市，當中有由日本蝴蝶蘭「恩桃」組成的逾兩米高巨型蘭花瀑布，花瓣片片桃紅，氣勢如虹。