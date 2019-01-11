﻿「一線通」將開放數據﻿ ﻿創科業嫌「質」「量」不足﻿

創科業界過去因公開數據不足，發展綁手綁腳。就此，港府上周交出開放數據「成績表」，今年將開放逾六百五十個數據集，當中的「量」及「質」遠未達到業界要求。有能源數據公司年前因港府未能開放用電量數據，需要自行向客戶收集，反映政府開放數據速度追不上業界應用。



有本港創科公司目前利用人工智能，分析病人的年齡、生活習慣及病況，計算接受不同療程的康復率，業界發現，私人醫療集團為增加市場競爭力，近年已應用相關技術，反觀政府礙於私隱問題，遲遲未有數據開放詳情，令應用未能惠及大眾。為達至智慧城市構想，特首林鄭月娥去年《施政報告》已將開放政府數據，列為推動創科的八大方向之一。直至上星期，政府資訊科技總監辦公室公佈今年在政府「資料一線通」網站開放逾六百五十個新數據集，免費供公眾瀏覽及使用。政府急於追落後，但效果似未如預期。



周光明一三年成立能源數據公司En-trak，為客戶分析用電量數據，他自行收集客戶提供的用電量數據作分析和比較，至今已集結四百多名客戶資料，涵蓋辦公室、酒店、學校等。港府近年公開本港用電量數據，惟周光明形容數據分類不夠仔細：「翻查『資料一線通』，政府發佈的本港用電量數據，只按樓宇類型分類，並沒有按分區列出的詳細資料。」周光明稱，政府開放數據的速度追不上業界應用的步伐，他至今亦從未使用過政府提供的數據。



能源數據欠分區顯示



數據分析同樣可在醫療科技大派用場，惟創科公司要向政府取得相關資料，至今亦難以做到。本地人工智能初創公司Asiabots，一六年推出聊天機械人，提供醫療資訊，其聯合創辦人黃梓豪表示，目前人工智能技術可分析病人的康復率及疾病風險。他以糖尿病為例，通過收集病人的血糖狀況、年齡及生活習慣，再比對現有的醫學數據，電腦可計算出病人使用指定療程的康復率。因此，他指出，目前政府公開的數據，遠未能發揮人工智能技術。相比之下，私人醫療機構更有動機推動人工智能於醫學上的發展。黃梓豪表示，目前已有本地醫療機構正整合數據，協助診所智能化，醫生將可在人工智能分析數據的輔助下診症。他認同，個人病歷等的資料涉及較高私隱度，不宜隨便供他人使用，但他指出，現有的人工智能技術，不一定要索取完整病歷，仍可進行初步分析。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認同，包括個人病歷在內的數據涉及私隱問題，不宜全面公開，惟可考慮刪除部份個人資料，或按不同的病症劃分初步數字。



金融業涉及大量客戶的敏感資料，同樣有私隱外洩隱憂。不過，互通金融科技行政總裁黃愛玲表示，外國有銀行在取得客戶同意後，開放客戶的財務數據供應用程式研發者使用，並研發出個人理財、儲蓄等應用程式。她表示，現時本港在技術層面上也能做到類似效果，但礙於本港銀行尚未開放客戶數據，做法比直接連接API（應用程式接口）迂迴得多。



由於運輸交通涉及個人私隱問題較少，科學園科培網絡榮譽會長鄒健宏指出，運輸署未來兩年開放的數據中，政府停車場車位數目，以及設收費錶的路旁停車位實時空位資訊，均為科技業界所渴求的實時數據，業界正期望數據公開後，可即時啟動相關研究。不過，交通資訊應用程式Pokeguide創辦人許沛然則指出，政府過去有關數據錯漏。



