﻿戰勝抑鬱黑暗心魔﻿ ﻿少女作家播送溫柔﻿

罹患抑鬱，討厭自己，厭惡人生。少女作家「不朽」曾撰文分享悲觀「病毒」，讓網民「感染」鬱結，猶幸及時自省，學懂接納自我，終擺脫陰霾。多愁文青再展笑顏，文筆猶如日暖陽，深受年輕讀者愛戴，出版書籍一紙風行，當中片言隻語溫暖不少心窩：「你要相信，溫柔的人總會遇到溫柔的事。」



由負能量網絡作家，轉變為文筆窩心的出版界新星，二十三歲港女李明慧的創作路途，除源於童年開始熱愛作文，轉捩點是一四年在台灣留學期間建立名為「不朽」的Instagram帳號，開始撰文記錄心情，討論人生，希望「瞬間情緒變成永恒」，方式是創作言簡意賅的「金句」，配以短文解釋，例如一五年八月一日寫下：「原來每次盛夏都像脫了殼的蟬的一生。濕濡而狂妄。」



隨心抒發的文字創作，「不朽」笑說當時只為興趣，未料獲網民共鳴，點擊追蹤人數續增，及至一六年下半年，追蹤者達七萬，喜獲一間台灣出版社邀請出書，當刻因缺信心猶豫不決，幸獲對方鼓勵，終答允，並將「訴說成長階段中的感悟」定為創作方向，但願分享自身經歷，與年輕讀者共勉同行。



回首今昔，解構人生，「不朽」前年八月出版《和自己和好如初》，散文記述自身光明和黑暗的內心世界，好評如潮；《想把餘生的溫柔都給你》去年五月面世，當中包括散文和短篇小說，談論青春、旅程、愛人、失去、時間和餘生，推出不久被搶購一空，加印再版十五次，終榮登台灣誠品書店去年度新書暢銷排行榜第二位，也在港大獲好評，上百名港青「粉絲」購書出席新書分享會，要求簽名。



香港少女作家揚威港台，成功似來得輕易，但人生路途並不平坦。她透露，十六歲讀中學期間因家庭經濟拮据，須當超市兼職收銀員賺生活，一三年剛滿十八歲赴台，入讀國立台灣師範大學期間，每天早上下課，下午餐廳當侍應，晚間夜市叫賣，凌晨返抵大學宿舍後，犧牲睡眠寫作。「不朽」坦言身心俱疲，加上一六年底在出版社實習期間不如意，自此討厭社交，也厭惡自己，「某天街上遊蕩，腦海想像被車撞死的畫面，竟然認為死亡是解脫。我認我真的生病了。」



確診抑鬱症後，她接受心理輔導和藥物治療，「不朽」說服藥甚為痛苦，因為會被壓制思想，無法感受情緒，「只有外殼、失去靈魂」，兩個月後停藥，鼓起勇氣與內心對話，終於了解自己。她欣賞個人優缺之處，擺脫心魔。



昔日網上播負能量今悔改



發病時期，她曾寫下「你不會知道我對自己有多失望」等負面語句，不久有讀者曾回覆：「看過你的文章後，我更不開心！」此刻驚覺，其文字足以影響他人情緒，往後行文敍事，均銘記作家的社會責任。及至心理疾病大致痊瘉後，有讀者發訊息告知，腦海充斥自殺念頭，她於是贈文安慰：「我始終相信，會有一些人的存在，讓你稍微對這個世界有所期待。」一句關懷，終讓對方明白生命寶貴。



「溫柔」兩字，被紋上「不朽」的腰間，她表示未來會貫徹「不傷害他人和自己」的態度處世，另將報考大學研究院，深造藝術相關課程，並繼續利用閒暇作文，為人生創造更多可能。



