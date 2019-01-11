﻿李國寶積極栽培兩子﻿ ﻿東亞銀行接班成焦點﻿

上周五，東亞銀行（023）正式踏入創業一百周年。八十年代開始，東亞逐步由創辦人之一李冠春家族全面掌權管理，八一年出任行政總裁的李國寶，已年屆八十，是本港最年長的上市銀行大班。一四年他鋪路兩名兒子接班，市場一度猜測他部署退休，後來卻一再續約，繼續擔任東亞行政總裁至二○二一年。屆時他將八十三歲，未來繼任問題無可避免會再次成為焦點。



東亞上星期三在灣仔會展舉行百周年酒會，雲集賓客逾四千名，近年少有公開露面的「糖王」郭鶴年等大孖沙都有撐場，盡顯主席兼行政總裁李國寶人脈之廣。李國寶當晚心情勁靚，細訴東亞的創新威水史，更添喜氣。



新一期《東周刊》報道，東亞李氏家族是香港四大華人世家之一，屬第五代「國」字輩的李國寶，八五年趁立法會引入功能組別選舉，憑個人和家族魅力贏得金融界席位，一做便是二十六年。其後更曾兼任行政會議成員，與政府關係密切。



任內帶領東亞國際化



研究華資家族的中大香港亞太研究所助理所長鄭宏泰認為，李國寶一向人脈甚廣，與社會各界關係良好。「東亞過去頂得住其他股東狙擊，都係靠佢嘅人脈，同埋自己家族夠團結。佢可以話係東亞嘅『精神領袖』！」



一九八一年李國寶出任東亞行政總裁，便要面對中英展開香港前途談判的大時代。當年東亞有主要股東因信心問題，想出售東亞股權撤資的消息甚囂塵上，招來外資銀行密謀狙擊。



人脈神通廣大的李國寶，最終得到中國銀行支持。李國寶接任總裁後，東亞發展穩打穩紮，又推行高層專業化，總資產由八一年約七十四億升至九五年的九百三十億，分行數目亦由三十七間增至七十四間。



李國寶帶領東亞過渡九七，並成功在翌年金融風暴穩住大局，在九九年後變得更進取，趁低潮大舉掃貨，將業務推向多元化和國際化。東亞的海外分行亦大幅增加，○三年東亞率先在北京開設分行，成為中國入世後首間獲准在北京設立分行的外資銀行。



至○七年，東亞成為首批獲准在中國註冊開業的外資銀行，全力進軍內地市場，盈利貢獻已接近集團三成。



年屆八十的李國寶，一四年他鋪路兩名兒子接班，委任已有近二十年經驗的李民橋及李民斌出任執行董事。四十六歲的李民橋主要負責香港市場，四十五歲的李民斌則睇實內地業務。



市場原以為李國寶部署退休，董事局卻同時延長他的總裁任期三年。一七年他又再提早近一年續約，繼續擔任行政總裁至二○二一年。



總裁合約至2021年



現時李國寶對東亞仍相當重要，東亞面對的問題，是市場定位難，舉步維艱。假若李國寶做滿任期，屆時他將八十三歲，未來繼任問題無可避免會再次成為焦點。



鄭宏泰說︰「其實傳統華資家族接班都需要長時間部署，好多傳統上要仔女有多啲磨練先交棒，等下一代慢慢建立自己威信。」李國寶兩名兒子日後能否順利接手掌管七百億東亞王國，拭目以待。



