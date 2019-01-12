﻿牽涉斬人燒車案 警豪宅拘黑幫首腦細B

黑幫內訌近期掀起連串腥風血雨，警方高層極度關注，誓要揪出幕後主腦，「O記」探員昨日傍晚掩至港島區，拘捕綽號「細B」的黑幫「新X安」尖沙嘴話事人陳X廉，懷疑他與近期連串黑幫斬人燒車案有關，陳先被押往香港仔警署，其後擬被押往香島道一豪宅搜查時，他突報稱不適，須安排送往灣仔律敦治醫院檢查，料會被通宵羈押調查。



被捕話事人陳X廉，綽號「細B」，下月為其三十八歲生辰，陳為黑幫「新X安」少壯派領導人，近年為幫中尖沙嘴話事人。



消息稱，該黑幫兩批人馬，包括將軍澳小頭目「少君」及跟隨「細B」的尖沙嘴小頭目「阿吊」，近期疑為爭奪利益內訌，互相廝殺，其中最嚴重分別為上月二十七日晚，活躍將軍澳的姓馮男子（三十五歲），駕車返回景林邨停車場三樓時，遭三名刀手伏擊，並以行刑式按地斬傷手腳及腹背命危，兇徒事後在寶琳北道澳頭村燒車滅迹。



至本月五日下午三時，七名蒙面刀手光天化日下，在黃大仙彩虹邨對開的太子道東，駕乘兩車將仇家的房車撞停，斬傷車內四人；警方對黑幫罔顧法紀的行為高度關注，案件交由俗稱「O記」的有組織罪案及三合會調查科人員接手調查。



警方經連串調查，矛頭直指橫行尖沙嘴話事人，相信有人策劃連串暴力血案，至昨晚七時許接獲線報，相信目標人物往香島道一幢獨立屋探訪親友，遂派出約二十名「O記」探員掩至，將其拘捕，其後帶返香港仔警署調查。



報稱不適送院治理



惟有人抵達警署後極不合作，即時要求律師到場，其後又表示不適，要求往醫院，至今日凌晨由救護車送往律敦治醫院，而約十名探員則陪同到醫院進行監視，初步相信被捕男子至少涉及將軍澳及太子道東斬人案有關。



據悉，有人當年僅約二十歲已加入幫會，跟隨「牙帶強」，其後更獲頭目賞識，送往外國留學，至學成返港因處事圓滑，口才了得，又有一定的頭腦，加上辦事落力及醒目，很快便「上位」。如今「細B」之名，尖東可以說無人不知無人不曉。