指今年世界經濟較複雜 李嘉誠寄語港人置業量力而為

長江集團昨日舉行周年晚會，退休之後仍日日返公司的長和（001）資深顧問李嘉誠輕鬆受訪，表示退休生活「幾高興」，但寄語港人今年世界經濟狀況會比較複雜，呼籲港人置業要量力而為，「如果是買來炒，千萬不要，波動會好厲害。」笑言是「盡我心講實話」。問及怎樣看特首林鄭月娥「明日大嶼」？他只說：「我不可能逐件事去講，不可能。」



丰采依然的超人李嘉誠，昨晚出席長江集團周年晚會，以資深顧問身份出席受訪。一身黑色西裝，依舊精靈醒目，長江集團主席李澤鉅亦一直陪同。在李嘉誠聽不清楚記者問題時，身邊人即主動為之重複問題關鍵字。



其間有記者在李嘉誠左側提問，超人為了回答，偏離了「咪兜」，身邊即有人主動提醒他記者收不到音，李聞言即回頭向記者致歉，又笑言要左邊那位記者「守規矩呀！」



千萬不要買來炒



李嘉誠稱現為「李嘉誠基金會」做事，日日都返公司。對於今年香港及環球經濟展望，他直言今年世界經濟好複雜，個人認為今年全世界每個國家都面對GDP低增長問題。他又指，該公司在全球多國家都有業務，故一直有留意世界經濟。



樓價方面，他稱：「香港樓價，應該盡我心，講實話，看自己量力而為啦。樓價是香港的朋友，香港人是買來自己住的，分期付款無問題，買來住。如果是買來炒，千萬不要，波動會好厲害。」至於今年樓價趨勢？他稱「照計經濟是差一點」。



問及怎樣看林鄭月娥千億儲備「明日大嶼」，他只說：「我不可能逐件事去講，不可能。」



談到去年將部份長和（001）及長實（1113）轉讓予家族信託，他重申公司的控股及決定權一向是經由家族信託控制，又強調多年來對集團股份有買無賣，「我一九四○年來香港，當然愛香港，當香港是我家鄉來的」，稱集團生意遍佈五十二個國家，若要對得住股東，那兒適合做生意就去那兒，借此輕輕帶過「撤資」問題。



