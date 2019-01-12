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食衞局研有效使用醫療券

2019-01-12 列印
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　　行政長官林鄭月娥前日表示，醫療券使用率高達九成但未能發揮分流的原意，無法減輕入院和入急症室的人數，要求食物及衞生局全面檢討。

　　食物及衞生局局長陳肇始(圖)昨日從英國返港後回應，指有關檢討已差不多完成，主要檢討方向為現時醫療券的使用情況，能否達到原有目的。局方即將公布檢討細節及就濫用情況研究解決措施。

　　陳肇始續指，當初推行醫療券計劃的目的，是希望針對不包括住院的基層醫療服務，以紓緩公營醫療服務壓力。

　　當局已經和使用者及服務提供者等持份者溝通，檢視醫療券的使用情況以研究出更有效使用醫療券的方法。此外，當局亦會在預防疾病方面下工夫。

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