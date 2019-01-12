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﻿新娘潭驚見疑被放生小鱷魚

2019-01-12 列印
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　　大埔鱷出沒注意，一隻年幼仍未能分別品種的幼鱷（見圖），被市民發現在新娘潭溪澗中游弋。事後被市民生擒交漁農自然護理署處置。漁護署表示，本港並無野生鱷魚，懷疑牠遭人棄養。又提醒市民，沒有許可證管有鱷魚屬違法。

　　漁護署facebook官方專頁指，小鱷魚長約十三點五吋，重約二百克，有市民前日將該條小鱷魚交給該署同事，報稱早前於新娘潭溪澗發現。牠現正安置於漁護署轄下的動物管理中心，健康大致良好，品種及性別有待牠長大後才能確認。漁護署指出，本地並沒有野生鱷魚，懷疑牠是被人放生。

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