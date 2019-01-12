﻿國歌納中小學教育課程處罰由教師視情況決定﻿

《國歌條例草案》將於本月二十三日提交立法會首讀及二讀，草案規定教育局局長向中小學發出指示，包括國際學校及特殊學校，校方需教學生唱國歌。政制及內地事務局局長聶德權去年曾指，若收到舉報指學生疑貶損國歌，學校只能「揸正來做」。昨日教育局局長楊潤雄被問及教育局是否向學生作出處罰，他指很難說明每一個情況，會交由教師視乎情況決定。



根據條例草案第九條要求，「教育局局長須就國歌納入小學教育及中學教育發出指示，（a）使學生學習唱國歌；及（b）以教育學生—（i）國歌的歷史及精神；（ii）奏唱國歌的禮儀。」昨日教育局局長楊潤雄出席活動時，強調有關之規定，是透過本地立法進行，亦是按現時課程一貫做法，透過教育局發出課程指引去做，不牽涉任何內地干預香港的教育事務的情況。



楊潤雄指，條例包含的中小學，是涵蓋國際學校及特殊學校，明白每所學校校本情況不同，如何教授及令學生能學習，當然有專業判斷。當局數月前初步與國際學校談過，他稱國際學校普遍來說明白當局的要求，亦會就自己的情況作校本教導。楊又指而有關條文並無罰則，教育局會在課程指引發出後，跟隨正常程序處理。



此外，去年教聯會理事鄧飛表示，若部份已成年的中學生在奏國歌期間有不當行為，學校角度一定「教育為主，不可能報警」，惟他從政制及內地事務局長聶德權得知，若有校外人士報警，則要「揸正來做」。昨日楊潤雄被問及如學生在奏唱國歌時、做出不莊重的行為，校方會否處罰？他稱交由校方及老師處理，「很難在此說明每個情況，但是正如很多校長所言，在校內發生很多事情，很多時候都以教育作為目標。學校究竟以引導、教導，或少許懲罰的方式處理，會交由教師在那個情況作出專業的決定。」



