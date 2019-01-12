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途人拯救車禍被困傷者

2019-01-12 列印
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　　黃大仙前晚發生途人合力拯救交通意外被困車內傷者好人好事，前晚十時三十分，一輛的士，沿黃大仙龍翔道向牛池灣行駛，至彩虹邨對開時失控，撞向分岔路石壆及一個指示路牌後向左翻側，六十一歲姓葉司機及兩名分別十五歲姓劉及十六歲姓馮少年乘客輕傷被困。

　　報警後，消防員到場前，八名熱心途人見狀上前協助打開車門救出三人，救護車到場各人在現場敷治後拒絕送院。意外中的士車頭及有八米石壆損毀，司機通過酒精呼氣測試，警方將的士扶正及拖走調查意外原因。

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