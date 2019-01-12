辯方質疑「獅子開大口」 ﻿包山王冀住豪宅私院治療﻿

曾贏得「包山王」的著名攀石教練黎志偉，七年多前因交通意外致癱，事後入稟高等法院向兩名涉事司機索償逾千萬元。案件昨日續審，辯方續就賠償金額盤問黎志偉，質疑他「獅子開大口」，要求辯方承擔他遷至屯門站上蓋物業「瓏門」開支，並質疑他毋須向私院求診。



原告人黎志偉指於二○一一年十二月九日晚上，在屯門公路駕駛「綿羊仔」期間，遭兩名被告人唐洪國及徐紹輝分別駕駛的私家車撞倒致殘。現居於兆山苑的黎志偉解釋現時寓所不便出入，「瓏門」雖是區內豪宅，但商場傷健設施完備，又鄰近港鐵站與巴士站，對需要以輪椅出入的他是理想居所。



辯方提出黎可居於藍地豫豐花園，黎解釋坐輪椅不便撐傘，搬進該處不便雨天出門。另外，該處附近路面崎嶇不便輪椅移動，又有流浪狗騷擾輪椅使用者。辯方再提出鄰近三聖輕鐵站的恆福花園，但黎認為該處非港鐵沿線物業，並不理想。



辯方就醫療開支追問黎志偉，質疑他毋須堅持向私營醫療機構求診。黎解釋他在意外後先後因背傷、尿道感染、膀胱結石等問題到屯門醫院求診。他在二○一五年被診斷膀胱結石前，醫生曾兩次為他照X光檢查，都無察覺問題，直至第三次檢查，才發現膀胱石已有雞蛋般大小。黎亦曾在瑪麗醫院接受五、六次手術醫治壓瘡，但至今仍受傷口痛楚纏擾，故他欲在私營醫療機構尋求更好診治。



另外，目擊意外發生的港鐵維修員周國威昨日出庭作供，確認唐洪國於碰撞後煞車時車輪冒出白煙，又懷疑徐紹輝超速駕駛。辯方質疑周記不清楚現場時速限制，周否認指，每日都會駛經事發路段，清楚知道時速限制為每小時八十公里。



