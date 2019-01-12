  • 2019年1月12日 星期六
  • 20º
  • 90%
熱門： 翁靜晶領養律政司三隧分流林鄭

日報新聞 > 港聞

流浮山五狗疑被毒殺

2019-01-12 列印
Previous Next

　　流浮山發生懷疑毒狗案，一間鋁罐廠及一個回收場共五隻狗，過去兩日疑被人餵毒餌後中毒死亡。

　　昨午一時許，深灣路鋁罐廠一名姓鍾負責人報警指，其飼養的懷有身孕唐狗女「黑妹」及雄性都柏文「Leo」，前晚在貨倉內突然口吐白沫慘死，事後翻看閉路電視，發現曾有人在閘邊疑餵毒餌給牠們所致，遂報警備案。兩狗屍事後交善終公司處理。

　　警員調查期間，鄰近一個貨倉一名負責人亦表示飼養的三隻唐狗昨日死亡，懷疑遭人毒死，但不追究。警員事後在附近檢獲一些雞頭及雞頸肉餌化驗，案件暫列求警協助處理。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd