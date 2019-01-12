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懷疑鋸閘兩賊落網 ﻿200新車胎﻿﻿入倉即被偷﻿

2019-01-12 列印
■警方起回大部份被盜車胎，惟部份相信已被變賣。
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　　歐洲品牌車胎有價，吸引賊人垂涎！流浮山一個露天貨倉，日前被配備貨車的兩名竊賊，輕易用鋸弄開鐵閘闖入，成功偷走二百條剛由外地運抵港的私家車車胎，價值二十四萬元。警方深入調查後，過去兩日採取拘捕行動，拘捕兩男子並起回大部份失物。

　　現場為流浮山田廈路一個低設防露天貨倉。周一凌晨約二時，兩名男子駕駛一輛貨車到貨倉外，然後鋸開鐵閘進入貨倉，掠去二百條總值二十四萬元的私家車車胎，得手後驅車逃去。三十八歲姓羅負責人當日下午返回發現報警。探員經調查後，前晚約九時掩至八鄉錦田公路一個回收場，起回其中一百一十條車胎。

　　昨晨探員再掩至打鼓嶺文錦渡路一個露天貨倉，再起回四十五條車胎後，探員在青山及天水圍區，以涉嫌盜竊拘捕兩名分別三十八歲姓鄭及三十九歲姓江男子，兩人報稱無業。警方相信餘下四十五條車胎，已被變賣流出市面。

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