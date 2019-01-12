﻿黑店假貨混真貨賣﻿ ﻿海關反冒牌拘九人﻿

海關過去一星期在全港打擊冒牌貨，關員部署後突擊搜查全港多間目標店舖，搜獲逾六千件疑為冒牌服飾及皮帶等，共值二百五十萬元。行動共拘捕九名男女，事後連同檢獲證物一併帶署調查。



海關早前接獲舉報，指市面上有店舖售賣懷疑冒牌服飾，關員經深入調查及在商標持有人協助下，上周五至前日的一星期內，在全港進行打擊冒牌物品行動，突擊搜查灣仔、尖沙嘴、旺角、葵涌及荃灣等八間目標店舖，共檢獲約六千四百件懷疑冒牌物品，包括服裝、帽、皮帶及背囊等，估計市值共約二百五十萬元。



行動中共拘捕五男四女，包括五名負責人及四名店員（年齡介乎二十至六十六歲）涉案被捕，一併帶走扣查。



檢侵權商品約值250萬



海關版權及商標一般調查組署理高級督察林兆烽透露，檢獲的懷疑冒牌貨涉及多個美國及日本品牌，有商舖以魚目混珠方式，將假貨混入正貨銷售，售價約為正貨的三至七成，惟手工參差，印刷及車工較為粗糙，海關正調查貨品來源及是否由黑幫操控。



海關表示，臨近農曆新年會繼續加強巡查和執法，遏止售賣冒牌物品活動，提醒消費者光顧信譽良好的店舖，如有懷疑可向有關商標持有人或其代理商查詢。海關亦提醒商戶採購物品時應小心謹慎，以免觸犯刑責。



根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款五十萬元及監禁五年。市民可致電海關二十四小時熱線二五四五六一八二，或透過舉報罪案專用電郵帳戶舉報懷疑侵權活動。



