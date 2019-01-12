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逾期居留漢揮鋸襲警拒捕

2019-01-12 列印
　　兩名警員，昨上午在荃灣巡邏時，見兩名男子形跡可疑，上前截查時，對方見警員逃走。其中一疑人逃至不遠被警員截獲時，一度拿起小販攤檔手鋸反抗襲擊警員，但被警長以警棍打跌手鋸制服，調查後揭發疑人已逾期居留；另一疑人則逃脫。

　　昨晨十時許，新界南機動部隊一名警長及一名警員巡經荃灣大陂坊時，發現兩男子形跡可疑，上前截查時，兩漢見警員走近分頭逃跑，其中一人奔至一百米外的鱟地坊時被警長截停時，突然發難取起旁邊小販攤檔一把手鋸反抗，並欲襲擊追至兩警，幸警長及時拔出伸縮警棍，將疑人手鋸打跌地上，與同袍合力將其制服，混亂中疑人手部受傷。調查後警員揭發疑人早前持雙程證由內地來港，但已逾期居留。

　　警方事後以涉嫌襲警、阻礙警方執行職務及逾期居留將該名四十五歲姓秦男子拘捕，並召救護車將其送院治理，現仍追緝其同行男子歸案。

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