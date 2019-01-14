﻿隧巴怪客鬼祟施襲 馬尾女離奇被剪髮

巴士出現剪髮狂漢！一名束馬尾女子乘隧巴途中疲倦，小睡片刻，一名坐在她後排座位的六旬漢疑不滿馬尾在其面前搖擺，拿出鉸剪，將馬尾剪掉，其他乘客見狀喝止並報警，警員將該名報稱理髮師的男子拘捕，受害人痛失一截長髮，哭成淚人。



被剪髮女事主姓丁，二十五歲，居於土瓜灣馬頭圍道。被捕男子姓余，六十五歲，報稱任職髮型師；據悉，他與女事主居於同一條街，兩人為街坊，有人卻不明為何向女事主狠下「毒手」。昨晨九時，束馬尾的女事主乘搭一輛由九龍灣開往香港仔的一○七號線城巴過海，登車後坐在上層，途中疑睏倦小睡，馬尾在椅背搖擺。當巴士經紅磡過海隧道往灣仔時，坐其後座的姓余男子突然取出剪刀，剪斷她十多厘米的長髮。



疑犯報稱理髮師



當時巴士上層有多名乘客，見狀出言喝止：「你咁樣做唔啱喎。」並即時叫醒女事主並報警。有乘客稱，丁女醒來後得知被剪去頭髮頓時驚惶哭泣，回過神來質問余：「你無理由要剪我嘅頭髮㗎。」余收回剪刀但沒有回應。



城巴指，有乘客通知車長上層一名女乘客被另一名男乘客用剪刀剪去頭髮，上層乘客合力制服涉事男乘客，車長將巴士駛往景隆街巴士站停下了解事件及通知公司。



警員接報到場調查，在余身上檢獲涉案有關剪刀，他自稱為髮型師，涉襲擊致造成實際身體傷害及藏有攻擊性武器而被捕。據悉，余沒有精神問題及飲酒，有人聲稱被事主長髮滋擾，警方仍調查犯案的動機。



涉傷人藏武器被捕



大律師陸偉雄指，事件中男乘客剪女乘客頭髮的行為，已經觸犯《侵害人身罪條例》中襲擊致造成身體傷害。他稱，雖然受害人身體沒有受傷，但好像「扯頭髮」、「剪人指甲」等不舒服及「不流血」行為，亦屬犯可循公訴程序審訊的罪行，一但罪成，可被判罰款及監禁三年。