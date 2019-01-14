﻿克服傷患「2019好開始」﻿﻿ 港劍美少女世盃封后﻿

香港重劍美女江旻憓（Vivian），揮劍震天下，在古巴女子重劍世界盃擊退各國群雌，勇摘桂冠，成為本港首位女劍手在世界盃上封后。小妮子現年二十四歲，前年練習時受傷，世界排名由第五跌至第七，憑其堅強意志，接受手術後四日復操，結果揚威國際劍壇，大有機會獲參加明年東京奧運會的入場券。



前赴古巴參加劍擊世界盃的江旻憓，成功晉身八強之後，以15︰6大勝俄羅斯劍手進入四強，再以15︰7擊敗意大利的Nicol Foietta，殺入總決賽。面對法國勁敵Auriane Mallo，她發揮出色，以15︰8力壓倒對方，成為世界盃女子重劍冠軍，創下香港選手封后的佳績。她賽後說：「這個是一九年的一個好開始，我們整個團隊都好努力好努力，我們目標一致，好多謝他們，終於沒有令大家失望，我相信香港未來一定有很多世界冠軍！」



有力闖東京奧運



Vivian現年二十四歲，身高一米七八，世界排名曾攀至第五位，但備戰世錦賽時傷及左膝，十字韌帶斷裂，缺席大賽，影響戰績，世界排名下跌至第七。她今次勇奪世界盃重劍冠軍，有助她爭取進軍明年東京奧運會入場券。劍擊界人士分析，只要她未來一年多的賽事中保持世界排名前十六位，進軍東京奧運的機會便「十拿九穩」。



Vivian兩歲時隨家人移民加拿大，小時候母親想她學跳舞，Vivian自覺舞步不夠優雅，回流返港後改學跆拳道，後來經學校推介培訓為劍擊人才。



她未到十一歲已師從教練陳偉勁，至近年才改為跟從羅馬尼亞籍新教練Octavian Zidaru受訓。陳偉勁昨天接受本報訪問，稱Vivian反應快，肯學肯練，吸收能力強。出戰古巴前，他跟Vivian一起接受訪問，他說：「試了幾劍，感覺她好不一樣，進步好大，應該好大機會摘金，是時候了！」果然一擊即中。



