多黨議員促政府擱置新政策 ﻿長者綜援收緊﻿﻿組織提司法覆核﻿

政府上周公佈將申領長者綜援的最低年齡規定由六十歲上調至六十五歲，下月起實行，觸發立法會多黨議員反對，要求撤回。香港社區組織協會指新政策涉違反《基本法》有關社福的條文，今天將聯同一名成年綜援受助人申請法援，以向政府提司法覆核。



社署上周宣佈，由下月首日起將申領長者綜援的最低年齡規定由六十歲上調至六十五歲，令六十至六十四歲新領綜援的長者，每月少收一千零六十元，這安排引起立法會議員反彈，但特首林鄭月娥表明「無法煞停」。



香港社區組織協會指，政府提高申請長者綜援年齡門檻，涉違反《基本法》第三十六條「香港居民有依法享受社會福利的權利」以及第一百四十五條「政府在原有社會福利制度的基礎上，根據經濟條件和社會需要，自行制訂其發展、改進的政策」。社協今午將與一名五十九歲的成年綜援受助人往法援署申請法援，以向政府提呈司法覆核，期望保留長者於六十歲可申領「長者綜援」。



面對立法會跨黨派要求擱置新政策，有消息指政府計劃放寬六十至六十四歲健全綜援受助人的就業安排。以往成人綜援申請者每月需會見社工兩次，匯報至少兩次求職記錄，尋找工作工時每月不可少於一百二十小時。據悉，或改為六十至六十四歲受助人只需要每兩個月與社工面談一次，有關工作工時可減半至每月六十小時，並有機會准許其他工作收入超過綜援津貼金。



政務司司長張建宗（圖）昨出席一個活動時表示，政府將扶貧、安老、助弱放在很高的位置，本財政年度約投放八百六十一億元到安老服務，等於政府兩成的經常性開支，即每十元有兩元都投放到長者身上，並強調政府要照顧長者，所以有關開支是值得。







