機場保安疏忽 乘客攜鋸齒刀上機
隧巴怪客鬼祟施襲 馬尾女離奇被剪髮
巴士出現剪髮狂漢！一名束馬尾女子乘隧巴途中疲倦，小睡片刻，一名坐在她後排座位的六旬漢疑不滿馬尾在其面前搖擺，拿出鉸剪，將馬尾剪掉，其他乘客見狀喝止並報警，警員將該名報稱理髮師的男子拘捕，受害人痛失一截...
2019-01-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
華為高層波蘭被捕中方促領事通報
中國科技巨頭華為集團一名在波蘭的中國籍銷售總監，以及一名波蘭人，被指涉嫌間諜活動，被波蘭拘留。中方指堅決反對在缺乏事實依據的情況下刻意抹黑、無端揑造，又指會繼續關注此事；波蘭則指，歐盟和北約應就是否將中國電訊設備製造商華為排除在市場之外制定共同立場。 中國駐波蘭大使館發表聲明稱，中方對一名中國公民被波方拘留高度關注。中國駐波使館已第一時間約見波蘭外交部，要求波方盡快向中方就事件情況進行領事通報，盡早安排領事探視，依法、公正、妥善處理此案，切實保障當事人合法權益、安全和人道主義待遇。 華指間諜指控無根據 波蘭安全機關發言人指出，有關間諜罪名指控僅針對個人行為，與華為無直接關係...
2019-01-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
逾八萬民眾參與 人數不跌反升 法「黃背心」第九個周末上街
法國連續第九個星期有「黃背心」示威者上街遊行示威，反對總統馬克龍的政府推行的經濟改革。首都巴黎再度爆發暴力衝突，防暴警察施放水炮和催淚氣體鎮壓。內政部提供的數字，指全國有八萬四千人參加示威，人數有回升...
2019-01-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
屯門The Carmel入場343萬起
近年屯門青山公路一帶有多個低密度住宅新盤登場，其中永泰旗下的低密度新盤The Carmel，一條龍開放示範單位兼公佈首批50伙價單，開放式戶售價由343.1萬起。 永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監...
2019-01-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
13間公開產品資訊 銀行首階段API月內開放
按照金管局的時間表，銀行今個月內須實施首階段的開放應用程式介面（Open API）。中銀和花旗等首批13間銀行，在昨日落實開放存息、貸款利率等產品資訊；兩間發鈔行滙豐和渣打則趕「最後一刻」到31日才正...
2019-01-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
曼城防狼戰
曼城中場貝拿度施華憑積極跑動及出色傳送，成為全力追趕英超榜首利物浦的重要一員，不過他今晚領軍英超主場鬥狼隊將遇上師兄摩天奴。他倆除了是葡萄牙國腳，還一同效力過摩納哥，雖然三十二歲的摩天奴今季初來英超，已助球隊多次成為強隊殺手，今仗他勢在師弟面前施下馬威，成藍月爭奪聯賽錦標的攔路狼。 (Now621台周二凌晨4:00直播) 因奇雲迪布尼今季受傷患困擾，翼鋒出身的貝拿度施華今季不時改踢中場中，但此子本身踢法勤奮兼具出色傳送能力，除了獲選為曼城十二月最佳球員，月初英超主場2:1擊敗利物浦一仗，還以十三點七公里創下今季英超單場跑動距離新高，更重要的是令球隊衛冕重燃希望，難怪...
2019-01-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
ZenBook Pro 14 5.5吋觸控ScreenPad
近年手提電腦為尋求突破，嘗試在鍵盤加入觸控熒幕，企圖革新操控體驗，剛抵港的商務筆電ASUS ZenBook Pro 14，就將傳統觸控板改成5.5吋ScreenPad，既可化身計算機、日曆等小工具，也...
2019-01-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
奪15.5獎成年度歌王 張敬軒預花10萬擺慶功宴
《勁歌金曲頒獎典禮》前晚圓滿落幕，最終由張敬軒和菊梓喬分別成為男、女歌手大贏家，兩人除奪得「最受歡迎男、女歌手」外，軒仔囊括「勁歌金曲金獎」，以5.5個獎成得獎最多男歌手，獲「勁歌金曲唱片銷量大獎」的...
2019-01-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——天眼「白內障」 存保安風險
旺角港鐵站前日早上發生縱火案，有人在大堂淋易燃液體點火，冒出熊熊火光及大量黑煙，市民爭相走避，放火狂徒逃去無蹤，警方追查一天，昨晚拘捕一名疑犯歸案。據有報道稱，警方調查過程遇到困難，因為港鐵站內閉路電視短片的畫面並不清晰，這已是近月第二次港鐵攝錄鏡頭出問題而影響執法，港鐵必須高度重視。 港鐵站人流如鯽，尤其是旺角站，位處路線交匯，人流更高，幸而火勢及時撲熄，濃煙沒有擴散，否則後果不堪設想。據報道稱，事發後警方翻看片段，畫面甚矇，未能辨別縱火疑人的面貌，疑旺角站內閉路電視系統使用多年，未有更新，屬陳舊設備。 對港鐵站閉路電視系統的質疑，並非首次。數月前有男子在深水埗站內揮刀襲...
2019-01-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
紅運發財雷神睇好
莫雷拉自從去年十二月九日開始出任蔡約翰馬房主帥以來，至今僅僅逾月光景，雷神已贏出二十場頭馬，氣勢銳不可當。周三跑馬地夜賽，莫雷拉將騎足八場，他表示「紅運發財」和「常豐裕」這對蔡廄馬近績良好，有望悉數交...
2019-01-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6