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機場保安疏忽 乘客攜鋸齒刀上機

2019-01-14 列印
■乘客離境時必須接受保安檢查。資料圖片
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　　赤鱲角機場日前發生嚴重保安漏洞，本月二日，一名乘客攜帶藏有六把鋸齒刀的手提行李離境往日本，但於機場保安公司櫃位進行例行安全檢查時，該乘客竟未被發現行李內有利刀，結果帶着鋸齒刀上飛機，直至飛機抵日本，該乘客接受安檢時才被搜出利刀。機管局發言人證實有關事件，並指該局已收到機場保安公司的報告，是次失誤是由個別安檢人員疏忽導致而成，相關的安檢人員已受到相關的處分及停職處理，該公司已就事件作出相應的檢討及跟進工作。機管局亦提醒機場保安人員須嚴格執行保安檢查措施。

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