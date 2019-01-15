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﻿司機突失知覺 綠巴落斜撞翻一死16傷

2019-01-15 列印
■意外昨早繁忙時間發生，小巴上十六名乘客受傷。
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        一輛滿載乘客的專線小巴，昨早繁忙時間沿城門隧道往沙田不久，落斜路期間，司機疑突然失去知覺，小巴失控直撼石壆，反彈翻側，現年六十七歲司機喪命，另十六名乘客受傷送院。有消息指司機生前患高血壓，近日疑患感冒。
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