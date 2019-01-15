假後開工第三轉出事 喪命司機疑患高血壓

沙田城門隧道昨晨發生嚴重小巴車禍。一輛滿載乘客的專線小巴駛至沙田出口，疑司機駕駛期間突然暈倒，小巴在「無人駕駛」下猛撞石壆及龍門架後翻側，車頭撞匾，司機重創被困，送院後傷重不治，死者六十七歲，據悉生前患高血壓。小巴上十六名乘客都佩戴安全帶，無人被拋出，全部僅受傷。



車禍中死亡的司機姓老，六十七歲，與妻育有一對已成年子女。據悉，老任小巴司機多年，駕駛來往葵涌石籬與沙田的四○三線專線小巴，早前放了數天假期，昨晨六時復工，駕駛第三轉車時出事。其家人及同事指出，他近日沒透露有病痛，偶然會抽一抽香煙。有消息指，老患高血壓，近日疑患感冒。



乘客大命僅輕傷



警方指，昨晨八時半，老駕駛滿載十六名乘客專線小巴，沿城門公路往沙田。有目擊乘客指出，小巴駛出管道落斜不久，司機似突然像失去知覺，小巴在「無人駕駛」下，偏離慢線幾十米後撞向左邊石壆兩三下，幾下砰砰聲響後，隨即撞上龍門架，並向右翻側路中，馬路揚起一團沙塵，車上乘客尖叫驚呼。



小巴車頭嚴重損毀，司機滿面鮮血被困，其他乘客則撞傷手腳或扭傷腰頸。警方及救護員接報趕至，消防員動用工具將小巴托起少許，救出被困重傷司機，他當時滿面鮮血及無反應，送往仁濟醫院後傷重死亡，警方通知死者家人到院善後。



車禍中十一男五女乘客（十八至五十八歲）於現場分流後，被分批送往仁濟、瑪嘉烈及沙田威爾斯親王醫院救治，其中兩人情況較嚴重，餘下十四人情況穩定。有輕傷乘客表示，上車後即佩戴安全帶，自己瞌眼小休，沒有被拋出車外，性命得保。



無煞車痕 非交通黑點



警方表示，現場時速限制為八十公里，非交通黑點，未發現有煞車痕，將會就司機的精神狀況、車速及機件方面調查意外原因；初步調查小巴機件沒失靈。消息稱，警方在車廂內檢獲一支咳藥水，正調查司機是否駕駛期間突然病發昏迷。



小巴公司就意外回應，肇事小巴司機過往曾違返交通規例而被扣分，他本年度未有申報有長期病患。公司有規定小巴司機每年須作健康申報，站長每日也會留意司機的情況，如司機有不適，亦會提醒司機留意狀況，不要勉強開工。公司會向家屬發放恩恤金，而乘客方面的賠償，則有待保險公司處理。



葵青區區議員林紹輝指，四○三路線綠頂小巴承辦商近年指司機難求，致服務不穩定。今次意外，令不少居民擔心小巴安全問題，希望運輸署能正視。



