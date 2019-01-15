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季候風抵華南 周末轉涼有雨

2019-01-15 列印
　　東北季候風今日抵達華南，明日天氣開始轉涼，氣溫最低跌至十四度。天文台科學主任黎宏駿指受到東北氣壓上升，未來數天多雲有雨，有幾陣薄霧，氣溫相當清涼，吹偏東風稍後時間會轉吹偏北風，周末氣溫會稍為回升，朝早氣溫約為二十度而晚上氣溫下降至十七度。

　　根據天文台最新九天天氣預報，明日天氣多雲，有幾陣雨，天氣相當清涼，氣溫介乎十四至十八度；周四大致多雲，早上有幾陣雨，氣溫介乎十四至十七度；而周五部份時間天色明朗，早上清涼，晚上有一兩陣雨，氣溫介乎十五至十八度；周六氣溫稍為回升至十七至二十度，大致多雲，有一兩陣雨；周日大致多雲，一兩陣雨，能見度較低，氣溫上升至十八至二十一度。

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