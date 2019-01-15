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南亞漢發酒瘋搗亂食肆

2019-01-15 列印
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　　昨凌晨二時許，中環皇后大道中一家漢堡包連鎖餐廳發生刑毀案，一名滿身酒氣身穿白綠色上衣及卡其色長褲南亞裔漢，進入餐廳光顧期間，疑不滿店員服務，認為對方招呼不周指責後，南亞漢突然「發酒瘋」在店內大肆搗亂（見圖），將水吧內的玻璃杯及瓷碟推倒墮地碎毀後，復衝入廚房踢毀木門後逃去。

　　二十六歲姓李職員制止不果報警，警員到場調查，將案件列作刑事毀壞處理，並翻看閉路電視錄影，追緝涉案南亞醉漢歸案。

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