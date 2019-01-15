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美股中段跌101點

2019-01-15 列印
　　美國股市本周首個交易日下跌，杜指中段報二三八九四點，跌一百零一點；納指則報六九二四點，跌四十六點。

  滙控美國預託證券價格見六十四點四五港元，跌零點一港元；騰訊則見三百二十六點一港元，升四點三港元。紐約期油則報每桶五十一點三四美元，跌零點二五美元。
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