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﻿新昌涉違M+工程條款﻿﻿ 遭保險公司追討2.97億﻿

2019-01-15 列印
■新昌承建M+博物館的合約，早前被終止。
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　　西九文化區「M+博物館」工程總承建商新昌營造廠因陷入財困，西九龍文化管理局終止其工程合約，管理局後來向保險公司追討二點九七億元的擔保金。該保險公司上周入稟高等法院，指陷入財困的新昌營造廠一方違反「M+博物館」工程的保險擔保承諾條款，並追討共二點九七億元。

　　原告美亞保險香港有限公司，被告為新昌營造廠有限公司和新昌集團控股有限公司。入稟狀指，原告公司與西九龍文化管理局於二○一五年曾簽訂保險合約，以保障新昌營造廠進行「M+博物館」工程的質素。兩被告公司陷入財困後，原告曾要求兩名被告公司，根據上述保險合約，需向原告支付逾二點九七億港元，但至今兩名被告仍未有付款給原告，違反合約條款。

　　另外，新昌營造廠有限公司及另一新昌集團子公司「新昌營造廠（亞洲）有限公司」早前均被債權人申請清盤，各債權人律師代表今在高等法院尚未達成共識案件一周後再訊。

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