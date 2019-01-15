﻿針灸婦強遭電流治療﻿ ﻿手指僵硬索償7.5萬﻿

一名女子左手麻痹，到大埔省躬草堂接受穴位刺針，稱被中醫師強行安排用電流通過身體，其後她雙手發脹，肌肉繃緊，翌晨發現手指僵硬無法彎曲，連梳和牙刷也拿不到，須向神經脊醫求診。該女子向中醫藥管理委員會投訴後，再在小額錢債審裁處控告省躬草堂和醫師，索償七點五萬元。



兩被告為省躬草堂醫療中心有限公司及註冊中醫廖小華（Liao Xiaohua）。申索人辛玉燕（四十八歲）親筆書寫申索書，稱左手經常感麻痹，向來由省躬草堂一名醫師治理，一五年十二月九日因時間不合，改由廖診治。廖先在她的頸椎位置開始落針，一路沿雙臂直落，至手指都有落針，中間落了十多支，左手「成手都係」。廖解釋指她「生骨刺」，故在頸椎位特別落多幾針。



隨後有姑娘推一部「電療」機器入房，辛鑑於以往只做針灸，未試過以電流治療，遂問姑娘：「可唔可以唔電呀？」姑娘答：「咁你想唔想快啲好吖？呢度個個都係咁電啦！冇事嘅！」辛形容未有時間反對，姑娘將電線「夾」在其身上的針，然後離去。「電」了約十分鐘後，姑娘回來加大電流，辛說不用太大電力，但姑娘好像不太理睬她，只說：「唔好咁心急啦，忍下啦。」再過約十五分鐘後，姑娘為她拔針。



辛指療程後感覺身體發熱，雙手發脹，感覺沉重，沒有鬆弛，與之前純粹針灸的感覺不同。她當晚睡得不好，翌晨驚覺手指僵硬和不能屈曲，等了很久，待手指稍為「有血到」才有些微改善，「心裏嚇到嘩一聲地哭了出來」。



辛指事後書寫困難，須找西醫、神經脊醫診治和中醫推拿。她原向兩被告申索醫療費、營養費、雜費共約二點五萬元，另加薪金損失八點四萬元，總數共逾十萬元，現只追討去年新生效的七點五萬元小額申索上限，餘額放棄。案件定於三月十九日再訊。







