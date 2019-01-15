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甲流併發腦病變 八歲童情況嚴重

2019-01-15 列印
■感染甲流併發腦病變男童，目前留醫伊利沙白醫院。
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　　衞生署衞生防護中心公佈調查一宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，一名未有接種流感疫苗的八歲男童，自本月十二日起出現發燒、嘔吐、神志不清和抽搐等流感症狀，同日入住伊利沙伯醫院，前日轉送兒科深切治療部，臨牀診斷為甲流併發腦病變，現時情況嚴重。衞生防護中心呼籲接種季節性流感疫苗以保障個人健康，市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病。

未接種今季流感疫苗

　　據悉該名男童一向健康良好，日前出現流感病徵。衞生防護中心初步調查顯示，他沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內也沒有外遊，其家居接觸者沒有出現病徵。

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