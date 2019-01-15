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江豚屍擱淺今年第四宗

2019-01-15 列印
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　　昨晨香港海洋公園保育基金接報，指西貢碧濤花園對開沙灘有江豚擱淺（見圖），專家到場檢視後證實為一條江豚，經已死亡。初步檢視豚屍為幼年江豚，身長七十九厘米，性別未能確定，由於身體屬第四級嚴重腐爛，故暫未能確定死因，保育基金已將江豚運返海洋公園作出進一步化驗。今次是繼前日大嶼山發現江豚屍體擱淺後，一連兩天發現江豚屍體，亦是本年第四宗發現江豚屍體個案。

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