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南豐爭產案 陳慧慧申上訴遭拒

2019-01-15 列印
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　　已故南豐集團創辦人、有「棉紗大王」之稱的陳廷驊，其前妻楊福娥於二○一○年入稟高等法院，成功由幼女陳慧慧（圖）手上獲取八十七億元的物業資產的估值差額。陳慧慧不服裁決，欲修訂案情，指控楊福娥無資格興訟；遂提出三個案件管理方案，但最終均不獲法庭接納。

　　去年陳慧慧就法庭拒絕接納其建議，提出首次上訴申請遭駁回。同年十月底，陳慧慧一方修訂申請內容，並提出第二次的上訴。法官昨頒佈判辭，以法官無權干預案件的時間安排和管理為由，拒絕其新修訂的申請，並要求陳慧慧一方向原告人楊福娥賠償約十三萬元。

　　陳慧慧較早前提出的，卻被法庭拒絕接納的三個方案，包括先處理本案其他非正審申請、有條件地批准陳慧慧的申請、將案交還上訴庭處理。

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