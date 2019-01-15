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近六成人對港經濟未感樂觀

2019-01-15 列印
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　　民建聯上月中進行消費者信心指數調查，電話隨機訪問九百七十九名被訪者，當中三項指數「消費者預期指數」、「綜合消費者情緒指數」及「目前狀況指數」，與半年前進行的調查比較同告下跌。調查顯示五成九人對未來香港經濟未感樂觀。

　　民建聯周浩鼎認為，政府應「善用儲備利民生，靈活應對穩經濟」，在去年中美貿易磨擦持續升溫下，倡政府做好防範市場出現重大風險的措施，為相關行業推出紓緩措施，如重推特別信貸保證計劃，支援中小企；同時希望把握機遇，利用各項獨特優勢，進一步尋求經濟發展。同時，亦建議以「應使則使」的原則，適當地推出為民紓困、改善市民生活的一系列措施。



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