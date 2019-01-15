  • 2019年1月15日 星期二
  • 17º
  • 95%
熱門： 旺角站縱火案江旻憓剪頭髮吳若希街馬

日報新聞 > 港聞

副警務處長趙慧賢提前退休 傳接任申訴專員

2019-01-15 列印
Previous Next

　　有消息指原定今年八月退休的副警務處處長趙慧賢，將提前五個月於今年三月底離開警隊，並有指趙慧賢將接替劉燕卿，出任申訴專員一職。

　　今年八月達五十七歲的她於八三年加入警隊，成為督察，其後分別擔任軍裝巡邏小隊、刑事情報科、毒品調查科、聯絡事務科、訓練崗位及分區層面上的指揮崗位。二○一七年晉升為警務處副處長，成為香港警察歷史上最高職級的女性警務人員，更是歷年來首位女性副處長。

　　早前申訴專員劉燕卿表示，今年三月底任期屆滿後因個人理由，而不續任申訴專員一職。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd