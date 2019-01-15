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沙中線再有三鋼筋不達標

2019-01-15 列印
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　　路政署昨日公佈沙中線紅磡站開鑿混凝土的最新檢測結果。當中涉及的八支鋼筋，其中有三支扭入螺絲帽的長度均不達標，分別是二十八點七九毫米至三十五點四毫米，涉及的三支鋼筋皆位於東西走廊C3區，其月台層板近西面連續牆的底部。

　　現時不達標的鋼根數量已累計二十九支。同時，在測試位置以外，亦再發現一支未經接駁的鋼筋及螺絲帽。

　　根據承建商資料，正確安裝螺絲頭的準則為，螺絲頭最多只可外露兩個扭紋，及扭入螺絲帽的長度至少需要有四十毫米。測試容許的量度差距為三毫米，若少於三十七毫米，則視作為不達標。

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