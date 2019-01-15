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一款面膜含類固醇 衞生署籲停用

2019-01-15 列印
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　　衞生署呼籲市民不要購買或使用一款名為「MYRTUS 8 MASK」的面膜（見圖），指產品被發現含有未標示及受管制的物質「氟輕鬆」，屬類固醇物質之一。

會引致副作用

         不當或過量使用會引致皮膚及全身性副作用問題，如高血壓、高血糖、肌肉萎縮、腎上腺皮質功能不全及骨質疏鬆等。

　　衞生署接到市民查詢並跟進，發現銅鑼灣有兩間零售店舖售賣上述面膜產品。署方從該兩間店舖取得產品樣本進行化驗，結果顯示該款面膜產品樣本含有屬於《藥劑業及毒藥條例》（《條例》）（第138章）下的第1部毒藥「氟輕鬆」。

  衞生署呼籲，如有懷疑或用後感到不適，應尋求醫護人員的意見。

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