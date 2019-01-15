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港劍美少女贏世盃世界排名升至第三

2019-01-15 列印
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　　日前於世界盃古巴站女子重劍個人賽為港奪首個金牌的二十四歲江旻憓（見圖），昨日公佈個人世界排名已升上至第三位。國際劍擊聯會（FIE）公佈的最新世界排名中，江旻憓比賽前位列世界排名第七位，已升至個人新高的第三位。江旻憓首度於世界盃封后，亦成為香港首名於此級賽事奪金的女子劍手，創下香港劍手歷史上最高的排名。

　　江旻憓的教練陳偉勁昨日接受本報電話訪問，確認江旻憓已由世界排名第七位升至第三位，被問到江是否已經得到二○二○奧運會入場資格的時候，陳偉勁稱暫時未知道能否得到奧運入場券。他指要得到奧運的參選資格，須在二○一九至二○二○期間的比賽積分在世界排名前十六位，才可直接獲得奧運資格。

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