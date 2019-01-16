﻿消委會發現傷腎損生殖力 三款曲奇 蛋卷 蝴蝶酥致癌物超標

曲奇、蛋卷和蝴蝶酥，淺嘗即止！消委會測試發現，「無印良品」一款燕麥曲奇、「元朗榮華」蛋卷和「泰昌餅家」蝴蝶酥，分別含基因致癌物及有害污染物，若人類過量攝入後者，腎功能和雄性生殖系統會受損。另外，自由行至愛的「珍妮曲奇」被驗出飽和脂肪酸含量最高。



消委會測試市面五十八款曲奇、蝴蝶酥、蛋卷及杏仁條，發現四十二款含基因致癌物環氧丙醇、丙烯酰胺及有害污染物氯丙二醇（3-MCPD）。兒童攝取過量前兩物或增加患癌風險。人類長期過量攝入後一物，腎臟功能和男性生殖系統會受損害。



四十個樣本檢出環氧丙醇，兩款蛋卷——「元朗榮華」及「御品皇」均超標，分別每公斤含千九微克和千七微克，而「無印良品」一款燕麥曲奇Oats Crunch Sable Hazelnut，每公斤含千一微克。另四十二款樣本檢出丙烯酰胺，最高含量為「Sainsbury's」朱古力味曲奇，每公斤含三百四十微克；次高是馬莎一款開心果杏仁餅乾，每公斤含三百微克。「無印」燕麥曲奇每公斤亦含二百三十微克。



環氧丙醇及丙烯酰胺屬於基因致癌物，測試亦發現氯丙二醇及環氧丙醇含量較多的樣本，多以起酥油、人造牛油或精煉植物油為油脂配料，環氧丙醇多以縮水甘油酯（GE）的形式存於油脂中。去年歐洲委員會就植物油脂、嬰兒配方奶粉等制訂GE最高含量，香港未有相關規管，亦無關於氯丙二醇在油脂內含量標準。



消委會總幹事黃鳳嫺認為，廠商應適時更改配方，期望港府參考外國做法盡快規管，並給予業界協助，保障消費者。泰昌餅家回應指，其蝴蝶酥符合現行法例要求，但為釋眾慮，即日起暫停出售該產品及研究改良成份。



消委會又發現，三十五款樣本檢出有害污染物氯丙二醇，「泰昌餅家」蝴蝶酥每公斤含七百八十微克，含量第二高的是來自法國的「LU」曲奇，每公斤含六百六十微克，「無印」燕麥曲奇則每公斤含五百八十微克。



長期攝入過量氯丙二醇會損害腎功能及影響雄性生殖系統。對於旗下燕麥曲奇被指含有害物，香港無印良品回應指，正了解事件，惟稱香港暫無發售該款燕麥曲奇，不過顧客即日起可攜同有關商品到各分店安排退貨或換貨。元朗榮華就消委會報告回應，將會改用材料製作蛋卷。



今次測試亦研究食物含鈉及反式脂肪酸比例。「富豪東方酒店」一款曲奇禮盒，含鈉量遠高於標籤百分之一百二十七，而「珍妮曲奇」與「龍島」等七款樣本驗出飽和脂肪酸含量高於標示值達百分之一百二十。