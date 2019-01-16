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﻿美股中段升77點

2019-01-16 列印
　　美國周二股市觀望氣氛濃厚，杜指中段報二三九八七點，升七十七點；納指則報六九八九點，升八十三點。滙控美國預託證券價格見六十四點四四港元，跌零點六六港元；騰訊則見三百二十八點五五港元，跌一點四五港元。紐約期金報每盎司一千二百九十一點七美元，升零點四美元；紐約期油則報每桶五十一點九二美元，升一點四一美元。　
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