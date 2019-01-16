有些馬房作風較明刀明槍，馬匹出擊時集中跑首本途程，減分時則不斷轉換途程，要捉此類馬當然較容易；不過有些馬無論是出擊或是減分都跑同一路程，要準確評估，便要多花心思了。 第五場四班一二○○米。「幻影飛鷹」上季七次角逐谷草千二米，當中五仗排十檔以外，但都取得一冠三亞一季佳績，而且516場次最後一次上陣時，排在不利的十檔起步，沿途被頂在極不利的三疊，最終也不過以半身位落後「話得事」失Q，演出極為吸睛。 經過暑期回氣後，「幻影飛鷹」今季踏入五歲仍屬當打之年，當滿以為評分仍可繼續攀升時，想不到季內五戰竟然未嘗入過三甲，而當中更有三仗是跑最首本的谷草千二米。不過同時留意到一奇怪現象，就是...

2019-01-16