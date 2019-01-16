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流感持續爆發　青衣英基幼園停課

2019-01-16 列印
■青衣英基國際幼稚園宣佈因流感持續在校園爆發，決定由昨日下午起至下周一停課。 資料圖片
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　　青衣英基國際幼稚園昨日向家長發信，宣佈因流感持續在校園爆發，決定由昨日下午起至下周一停課，學校已將情況通報衞生防護中心，並會遵從有關指引。

　　青衣英基國際幼稚園已有超過十名學生證實感染流感。該校校長在信中提及，校園現正爆發流感，在過去二十四小時，受感染的學生人數持續上升，認為停課是最有效的做法，因此宣佈，由昨日下午起至下周一停課。

　　英基學校協會指，非常注重學生的安全和健康，有關決定是預防病毒在校園進一步擴散，學校已將情況通報衞生防護中心，並會遵從有關指引。

　　衞生防護中心表示，為防止流感或其他呼吸道傳染病爆發，學童如出現發熱，不論是否有呼吸道感染病徵，都不應回校上課。他們應及早求診及避免上學，直至退燒後四十八小時。

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