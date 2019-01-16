提高長者綜援門檻捱轟 林鄭：下次說話有技巧一些

林鄭月娥昨日出席行政會議前，回應將申領長者綜援年齡收緊至六十五歲的政策。她形容自己「只是比較直言」，指當日只是解釋該政策是由議員通過，非一個人的長官意志，又稱：「以後我的說話會有技巧一點，令他們不會覺得被『擺上枱』。」
林鄭澄清這項政策是源於上屆政府人口政策，但落實過程中有改善空間，謂勞福局再聆聽議員意見。她強調政府不是要「慳錢」，而是希望鼓勵中高齡人士就業。對於民主派提出將收緊長者申綜援的措施與2019/20年財政預算案綑綁，林鄭認為做法「不合理」且不負責任。
民建聯福利事務發言人梁志祥接受本報訪問，稱對特首解釋是「前朝政策」，梁反問：「當時她已是司長，如她不認同，應一早說了吧！」他稱政府應對長者福利有承擔：「現在不是錢的問題，是原則問題，而且社會未有共識。」他指大部份私人企業皆是六十歲退休，建議政府不如先推行六十五歲退休計劃，尋求社會共識。
民主黨福利事務發言人尹兆堅指，林鄭塗上「防污膏」與負面事情切割。他稱政府如有決心，應在社會有共識前擱置政策。他擔心，若房協或房委會對長者年限亦改為六十五歲，將產生骨牌效應：「明明社會上無統一看法，但若個別部門修訂，其他部門照跟，現在是打開了缺口。」