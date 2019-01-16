提高長者綜援門檻捱轟 林鄭：下次說話有技巧一些

勞工及福利局局長羅致光前日表明撤回申領長者綜援年齡收緊至六十五歲的政策「接近不可能」，昨日特首林鄭月娥再解畫，她自言為人坦白，有問必答，不是要「擺任何人上枱」，她稱下次說話有技巧一些。



林鄭月娥昨日出席行政會議前，回應將申領長者綜援年齡收緊至六十五歲的政策。她形容自己「只是比較直言」，指當日只是解釋該政策是由議員通過，非一個人的長官意志，又稱：「以後我的說話會有技巧一點，令他們不會覺得被『擺上枱』。」



林鄭澄清這項政策是源於上屆政府人口政策，但落實過程中有改善空間，謂勞福局再聆聽議員意見。她強調政府不是要「慳錢」，而是希望鼓勵中高齡人士就業。對於民主派提出將收緊長者申綜援的措施與2019/20年財政預算案綑綁，林鄭認為做法「不合理」且不負責任。



民建聯福利事務發言人梁志祥接受本報訪問，稱對特首解釋是「前朝政策」，梁反問：「當時她已是司長，如她不認同，應一早說了吧！」他稱政府應對長者福利有承擔：「現在不是錢的問題，是原則問題，而且社會未有共識。」他指大部份私人企業皆是六十歲退休，建議政府不如先推行六十五歲退休計劃，尋求社會共識。



民主黨福利事務發言人尹兆堅指，林鄭塗上「防污膏」與負面事情切割。他稱政府如有決心，應在社會有共識前擱置政策。他擔心，若房協或房委會對長者年限亦改為六十五歲，將產生骨牌效應：「明明社會上無統一看法，但若個別部門修訂，其他部門照跟，現在是打開了缺口。」



